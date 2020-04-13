Скорый поезд до Москвы отменили в Липецке

С 15 апреля в Липецке прекращает движение скоростной поезд до Москвы. В обратном направлении нельзя будет уехать с 16 апреля.

По данным РЖД, ситуация связана со снижением пассажиропотока из-за сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом пишет LipetskMedia. Помимо скоростного поезда в столицу, с 15 апреля прекратят движение фирменные двухэтажные поезда «Воронеж – Москва», которые проходят через Грязи.

Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предложат совершить поездки в те же даты или близкие к ним, но на других поездах, либо вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что в РЖД приостановили бесплатные перевозки участников Великой Отечественной войны до отмены введенных ограничений в связи с коронавирусом.