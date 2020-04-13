«Аэрофлот» вывез из Черногории в Россию 129 туристов

Авиакомпания «Аэрофлот» вывезла из Черногории 129 российских туристов. Об этом сообщили в понедельник, 13 апреля, в российском посольстве в Подгорице.

«Рейс «Аэрофлота» вывез из аэропорта Подгорицы в Москву 129 российских граждан», — сообщил ТАСС представитель дипломатической миссии.

12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, ранее заблокированные за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

В этот же день в Минкомсвязи рассказали, что 14 апреля в 19:00 по местному времени состоится рейс Нью-Йорк — Москва, в 11:25 вылетит рейс Бангкок–Новосибирск. На следующий день на 17:00 запланирован рейс Бангкок–Иркутск. 16 апреля в 12:30 состоится рейс Стамбул–Москва, в 13:15 — рейс Амстердам–Москва.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.