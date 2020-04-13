Семерых человек унесло на переправе при ледоходе в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) семь человек эвакуированы с временной переправы, которую начало сносить течением во время ледохода. Людей доставили на берег на катерах на воздушной подушке.

По данным МЧС, местные жители находились на временных мостках в районе ледовой переправы Тобольск–Бекерево. Их стало уносить течением, когда лед тронулся. К находящимся на деревянном настиле гражданам направились тобольские спасатели, сообщает ИА «Ура.ру».

Никто из горожан не пострадал, их доставили на берег на катерах. В городской администрации уточнили, что подобные случаи, когда во время ледохода на мостках оказываются люди, происходят ежегодно. В 2020 году первая подвижка льда в районе переправы произошла 12 апреля. В ближайшие дни на реке начнет работу паром.