Три участка дорог отремонтируют в Магадане

В Магадане в 2020 году планируют отремонтировать три участка автодорог. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства региона, в перечень ремонтируемых объектов попал участок Майской улицы протяженностью 990 м, отрезок от улицы Гагарина до проспекта Карла Маркса, а также от кольцевой развязки 31 квартала до проспекта Ленина.

Одновременно с этими работами ведется подготовка документации на 2021 год. Общая протяженность дорог, которые планируется отремонтировать, составляет 1,3 км.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, ремонт проводится комплексный. На запланированных участках будут также обновлены прилегающие территории, реконструированы линии внешнего электроснабжения.