Прямой эфир
Сюжет:

Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Индонезии

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и индонезийский лидер Джоко Видодо по телефону обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает в понедельник, 13 апреля, пресс-служба Кремля.

«Ждать результата ПЦР нельзя — надо лечить быстрее»
Главный специалист Москвы по лучевой и инструментальной диагностике Сергей Морозов — о том, как перестроится система постановки диагноза «коронавирус»

Разговор, как отмечается, состоялся по инициативе индонезийской стороны.

«При обсуждении ситуации в связи с пандемией коронавируса подтвержден настрой на тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Условлено, в частности, активизировать контакты по линии министерств здравоохранения России и Индонезии. Затронуты также актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в других сферах», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заразившихся коронавирусом в России ежедневно растет на 17–18%. В России не подтвердилась ни одна математическая модель распространения коронавируса, абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные», сказала она.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели — 1470.

коронавирус

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове
Голикова анонсировала появление в Москве тестов на антитела к коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020