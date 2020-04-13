Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин и индонезийский лидер Джоко Видодо по телефону обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает в понедельник, 13 апреля, пресс-служба Кремля.

Разговор, как отмечается, состоялся по инициативе индонезийской стороны.

«При обсуждении ситуации в связи с пандемией коронавируса подтвержден настрой на тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Условлено, в частности, активизировать контакты по линии министерств здравоохранения России и Индонезии. Затронуты также актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в других сферах», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заразившихся коронавирусом в России ежедневно растет на 17–18%. В России не подтвердилась ни одна математическая модель распространения коронавируса, абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные», сказала она.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели — 1470.

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