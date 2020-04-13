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Сотрудник Еврокомиссии скончался от коронавируса

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Один из сотрудников Еврокомиссии (ЕК) скончался после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом глава организации Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, 13 апреля, в Twitter.

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«Я с прискорбием сообщаю о кончине накануне одного из преданных сотрудников комиссии, который заболел коронавирусом», — говорится в тексте.

Глава ЕК выразила соболезнования семье и коллегам скончавшегося, пишет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что за минувшие сутки в Бельгии зарегистрировано 303 летальных исхода от коронавируса. За сутки в стране выявлено 942 новых случая инфицирования, сообщается на сайте aif.ru. В общей сложности умерли 3903 заболевших. Количество заразившихся достигло 30 589 человек.

8 апреля Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза продлить до 15 мая ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

ЕК призвала страны скоординировать продление, так как действия на внешних границах будут эффективными, только если их осуществят все страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 115 тыс. человек.

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