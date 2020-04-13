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Ремонт первого этажа легкоатлетического манежа завершили в Хабаровске

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В Хабаровске продолжается реконструкция легкоатлетического манежа. В здании завершили ремонт первого этажа и установили системы безопасности.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, рабочие обновили раздевалки, установили противопожарные двери, заменили несколько регистров отопления и частично восстановили резиновое покрытие. Также обновлены помещения федерации легкой атлетики.

В ядре манежа установили новые экономичные светильники. В здании проведены мероприятия по улучшению антитеррористической и пожарной безопасности. Манеж оснащен системой контроля и управления доступом, системой аварийного оповещения и эвакуации, средствами охраны.

В проект ремонта также включена установка видеокамер, замена песка в прыжковой яме, ремонт кровли и другие работы. Завершить реконструкцию планируется осенью.

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