Зимнюю погоду прогнозируют в Челябинской области

В Челябинской области в течение двух дней ожидаются снегопады. Водителей просят соблюдать осторожность.

По прогнозам синоптиков, снег ожидается до конца дня 13 апреля, а также днем 14 апреля. Осадки выпадут в виде снега и дождя. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Местами на дорогах образуется гололедица.

Ранее сообщалось, что в Москве 13 апреля будет самым теплым днем недели. В столичном регионе температура воздуха поднимается до 12–17 градусов тепла. 14 апреля на западе Подмосковья похолодает, ожидается дождь с мокрым снегом. В регионе максимальная температура составит 7–12 градусов тепла.