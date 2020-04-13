В Екатеринбурге к параду Победы восстановили раритетную военную технику

К параду Победы в Екатеринбурге восстановили раритетную боевую технику. Военные отремонтировали 11 легендарных автомобилей, танков и мотоциклов. По историческим чертежам воссоздали бронеавтомобили БА-64. Отреставрировали легендарный танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и семь мотоциклов МВ-650. Техника полностью на ходу. В ближайшее время установят вооружение.