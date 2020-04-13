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В Красноярске разрешили гулять с детьми и ездить на дачи

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому жители региона смогут гулять с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и ездить на дачи. Соответствующий документ опубликован на портале краевого правительства в понедельник, 13 апреля.

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С сегодняшнего дня жителям разрешается гулять с грудными детьми в закрытых колясках и заниматься спортом без использования уличных тренажеров. Однако контакты можно допускать только с членами своей семьи, к другим не стоит подходить ближе чем на три метра.

Красноярцы могут посещать правоохранительные органы при наличии повестки, обращаться к адвокатам и нотариусам.

При наличии объяснительной разрешается выезжать на дачи при условии, что гражданин не будет постоянно курсировать между домом и садовым участком и снизит количество контактов с другими.

Также наличие объяснительной требует посещение детей, которые живут отдельно от одного из родителей, пожилых родственников для оказания им помощи, а также сопровождение детей или пожилых родственников в больницу. Аналогичная мера касается и посещения похорон родных и близких.

В крае до особого распоряжения действует режим самоизоляции, в связи с которым ранее прогулки с детьми и занятия спортом на улице были запрещены. Разрешалось гулять только с собаками на расстоянии не более 100 метров от дома.

По данным Усса на 13 апреля, в Красноярском крае зарегистрировано 110 подтвержденных случаев COVID-19, из них двое заболевших 80 и 66 лет находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

корона

Общее число заболевших в России достигло 18 328, 148 — умерли, 1470 — вылечились.

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