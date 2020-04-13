Прямой эфир
Сюжет:

Нидерландским цветочным компаниям пришлось уничтожить 140 млн тюльпанов

0
Фото: ТАСС/imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цветочные компании Нидерландов вынуждены были за месяц уничтожить 140 млн голландских тюльпанов в результате падения спроса из-за пандемии коронавиуса. Об этом сообщила газета The New York Times.

Парад послаблений: европейские страны готовятся к выходу из карантина
Первыми об этом заговорили Австрия, Дания и Норвегия

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50% ниже, чем в прошлом году», ― рассказал изданию менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.

Также в материале отмечается, что убытки терпят и владельцы цветочных магазинов. Кроме того, из-за распространения коронавируса резко снизился поток туристов, которые в это время года приезжали в Нидерланды, чтобы увидеть знаменитые поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе, передает «РИА Новости».

Также из-за пандемии королевский парк цветов в Нидерландах «Кёкенхоф» в этом году не открылся, вследствие чего потерпит убытки примерно в $25 млн.

В настоящее время, по данным портала Worldometer, в стране зафиксирован 26 551 случай заражения коронавирусом, при этом 2823 человека скончались, а еще 250 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,8 млн случаев заболевания, умерли более 115 тыс. человек, вылечились — 433 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нидерландах 107-летняя женщина излечилась от коронавируса
В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020