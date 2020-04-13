Нидерландским цветочным компаниям пришлось уничтожить 140 млн тюльпанов

Цветочные компании Нидерландов вынуждены были за месяц уничтожить 140 млн голландских тюльпанов в результате падения спроса из-за пандемии коронавиуса. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50% ниже, чем в прошлом году», ― рассказал изданию менеджер по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.

Также в материале отмечается, что убытки терпят и владельцы цветочных магазинов. Кроме того, из-за распространения коронавируса резко снизился поток туристов, которые в это время года приезжали в Нидерланды, чтобы увидеть знаменитые поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе, передает «РИА Новости».

Также из-за пандемии королевский парк цветов в Нидерландах «Кёкенхоф» в этом году не открылся, вследствие чего потерпит убытки примерно в $25 млн.

В настоящее время, по данным портала Worldometer, в стране зафиксирован 26 551 случай заражения коронавирусом, при этом 2823 человека скончались, а еще 250 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,8 млн случаев заболевания, умерли более 115 тыс. человек, вылечились — 433 тыс.