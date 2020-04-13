Подрядчика на строительство новой школы определили в Хабаровском крае

В селе Мичуринском Хабаровского района планируют построить новую школу на 250 учеников. Подрядчик на работы уже определен, власти заключили госконтракт.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края, сначала подрядчик должен провести подготовительные работы. Приступить к строительству планируется в мае.

Трехэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв. м будет состоять из двух секций, соединенных между собой переходом. Одна из них будет отведена под кабинеты и библиотеку, во второй разместят учебные классы, административные помещения, столовую, пищеблок, спортзал.

В проект также включен пришкольный стадион с беговыми дорожками. Стоимость контракта составила 388 млн рублей.

Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин отметил, что сейчас на территории поселения восемь населенных пунктов. В большинстве из них активно строится жилье, постоянно увеличивается население. Предполагается, что строительство школы снимет некоторую остроту вопроса с социальной инфраструктурой.