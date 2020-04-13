Экс-министр обороны Грузии получил пять лет тюрьмы по делу о беспорядках

Тбилисский городской суд признал экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили виновным в деле о беспорядках на столичном митинге в июне прошлого года. Об этом в понедельник, 13 апреля, ТАСС сообщил его адвокат Мамука Чабашвили.

«Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы. Он был признан виновным по части 2 статьи 225 УК Грузии, что подразумевает участие в групповом насилии. Он обвинялся также в организации насилия, однако в этой части суд его оправдал. Естественно, мы обжалуем приговор, хотя я сомневаюсь, что это даст какой-то существенный результат до того, пока политическая ситуация в стране не изменится», — сказал Чабашвили.

Адвокат отметил, что его подзащитный в момент беспорядков находился в толпе людей, однако, ни на кого не нападал и не оскорблял. По мнению юриста, Окруашивили просто оказался в давке, что доказывают кадры с места событий.

Окруашвили арестовали в конце июля прошлого года. Тогда суд отказал экс-министру в освобождении под залог.

В конце июня 2019 года в Тбилиси начались массовые беспорядки из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Несмотря на то, что это соответствовало протоколу, оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. Митинги прекратились только спустя три месяца.