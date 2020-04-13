Еще три десятка видеокамер установят в Красноярском крае для обнаружения пожаров

В восьми районах Красноярского края в ближайшее время установят 30 видеокамер. Их расположат на вышках сотовой связи для оперативного обнаружения лесных пожаров, сообщает минлесхоз региона.

Как рассказал замглавы ведомства Алексей Большаков, на сегодняшний день в крае уже действуют 30 камер видеонаблюдения. С начала пожароопасного сезона с помощью системы было обнаружено 40% возгораний, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Новые камеры установят в Ужурском, Шарыповском, Канском, Каратузском, Шушенском, Курагинском, Манском и Уярском районах.

Сейчас пожары фиксируются в южных районах края. Защищать леса здесь будут более 560 человек и 57 единиц техники. Для патрулирования территории с воздуха задействуют пять воздушных судов.

8 апреля сообщалось, что в нескольких районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим. На территории всего региона он будет действовать к концу апреля.