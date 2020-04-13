День национального костюма проведут в Уфе в режиме онлайн

В Башкирии все мероприятия, приуроченные ко Дню национального костюма народов республики Башкортостан, проведут в онлайн-режиме. В этот день будут проходить мастер-классы, выставки, презентации и уроки. В общей сложности Дом дружбы народов подготовил 26 мероприятий, связанных с аутентикой национальной одежды.

Как уточняет ИА «Башинформ», запланировано и проведение республиканского флешмоба «Фото в национальных костюмах». Участникам предлагается размещать свои фото с хештегами #нацкостюмрб #нацкостюм_дднрб #ялюблюнацкостюм в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Работы участников позже попадут на официальные аккаунты Дома дружбы народов во «ВКонтакте», Facebook, Instagram. А 18 апреля на YouТube-канале Дома дружбы народов будет опубликован финальный видеоролик с фотографиями участников.

Кроме того, пройдут интернет-флешмоб «Самобытность. Культура. История. Этномода. Стиль», который устраивает Республиканский центр народного творчества, онлайн-мастер-классы по изготовлению элементов башкирского и русского национального костюма, виртуальная выставка национальных костюмов в залах Национального музея Башкирии.

Танцевальный флешмоб «Я в национальном костюме» подразумевает показ танцев народов России в национальных костюмах из Фонда Государственного академического ансамбля народного танца имени Гаскарова.