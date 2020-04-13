Почти 70 укусов клещей зарегистрировали в Оренбуржье

В 20 территориях Оренбургской области зарегистрированы укусы клещей. К медикам обратились 67 человек.

В числе пострадавших 31 ребенок. Среди укушенных пока не выявлены случаи заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Первый случай укуса был зафиксирован 12 марта. Это значительно раньше, чем в 2019 году. К природным очагам клещевого энцефалита относят Бугурусланский, Пономаревский, Оренбургский, Шарлыкский, Северный и Сакмарский районы, а также Абдулинский городской округ.

С начала 2020 года прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,5 тыс. человек.