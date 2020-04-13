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В России выросло число обращений к психологам

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Фото: Depositphotos
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Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил главный внештатный психиатр Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в эфире телеканала НТВ.

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Он отметил, что зачастую звонки поступают от пожилых людей. Они испытывают чувство тревоги, когда находятся в режиме самоизоляции. Кроме того, на горячую линию Министерства здравоохранения обращаются женщины, у которых есть семья и дети.

«Интересуются, какие надо предпринимать меры для того, чтобы уберечь детей», — сказал Кекелидзе.

На данный момент в сутки поступает 96 звонков. «Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее. Само собой, если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15–20%», — сказал Кекелидзе.

Накануне, 12 апреля, психолог, профессор Йельского университета Лори Санто порекомендовала поддерживать социальную активность во время карантина. Кроме того, на минувшей неделе российский психолог Юлия Челышева отметила, что ручная стирка, мытье посуды и уход за цветами помогут снять эмоциональное напряжение в период самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, а затем распространилось на большинство стран мира.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

корона

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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