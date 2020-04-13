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Число ДТП по вине пьяных водителей сократилось в Липецкой области

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В Липецкой области с начала 2020 года зарегистрировано 211 автомобильных аварий, в которых пострадали или погибли люди. Число ДТП по вине пьяных водителей сократилось по сравнению с 2019 годом.

По данным Госавтоинспекции, на дорогах Липецкой области за три месяца 32 человека погибли и 386 получили травмы. Число погибших пешеходов сократилось почти на треть. Всего зарегистрировано 95 наездов на людей.

Число ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, сократилось на 10% — до 28. В них погибли четыре человека и пострадали 40, сообщает GOROD48.

Всего с начала года выявлено 80,1 тыс. правонарушений на дорогах, из которых более 43 тыс. — в автоматическом режиме.

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