В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

На официальном сайте мэра Москвы открылся доступ к форме для получения электронного пропуска для передвижения по городу.

Пропуск необходим для передвижения по Москве на личном и общественном транспорте. Его нужно сохранить и иметь с собой во время поездок по городу. Кроме того, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для передвижения пешком пропуск не потребуется.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.