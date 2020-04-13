Подросток пострадал во время пожара в Астрахани

В Астрахани при пожаре в частном доме погиб 70-летний мужчина и пострадал подросток. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Пожар произошел в ночное время на улице Звенигородской. По предварительной версии, из-за нарушения правил эксплуатации аппаратов электрических сетей загорелся двухэтажный частный жилой дом. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В момент пожара в доме находились шесть человек. 70-летний мужчина погиб, 13-летний подросток доставлен в больницу с ожогами.

В тушении пожара участвовали 27 человек и семь единиц техники. Площадь горения составила 200 кв. м.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту гибели пожилого мужчины.