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Сын арестованного генерала Арсланова заявил о вымогательстве

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Фото: РЕН ТВ
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Сын арестованного по обвинению в мошенничестве генерала Халила Арсланова заявил в полицию о вымогательстве у него 150 млн рублей. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестные в случае отказа угрожают его отцу крупными проблемами. Угрозы, по словам источника в правоохранительных органах, начались в первые дни после того, как генерала отправили в следственный изолятор, — 12 и 13 февраля.

Сначала сын Арсланова получил СМС с неизвестного номера, написанное якобы его отцом из СИЗО. Там говорилось, чтобы молодой человек связался с неким Игорем Борисович. После этого с другого номера написал якобы «Игорь Борисович».

Требования сводятся к тому, чтобы Арсланов-младший заплатил 150 млн рублей, иначе генерал-полковнику будет хуже. По заявлению сына арестованного начата доследственная проверка.

7 февраля 235-й гарнизонный военный суд арестовал замглавы генштаба РФ Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 млрд рублей. Фигурант свою вину не признал. Во время судебного заседания генерал заявил о том, что уголовное дело о хищении 6,7 млрд рублей в отношении него сфальсифицировано.

Уголовное дело в отношении Халилова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия был установлен до 6 февраля 2020 года.

В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп. 18 октября 2019-го предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи.

21 января 2020 года стало известно, что Минобороны отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову. Тогда же суд признал законным арест его имущества общей стоимостью около нескольких миллионов рублей.

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