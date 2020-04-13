Tvzavr продемонстрировал самые высокие продажи за 11 лет

По итогам «коронавирусного» марта, доходы от платной модели tvzavr увеличились в три раза, тем самым показав самый значительный рост с момент основания онлайн-кинотеатра. При этом, наиболее популярным фильмом оказалась картина Стивена Содерберга «Заражение», а пик продаж контента пришелся на 29 марта.

Онлайн-кинотеатр tvzavr подвел итоги работы за период с начала пандемии вируса COVID-19 в России. По сравнению с февралем 2020 года, общая выручка компании в марте увеличилась на 35%, а платная модель выросла в 3 раза. При этом, по отношению к марту 2015 года (когда платная модель только появилась в онлайн-кинотеатре), доходы за данный период в 2020-м выросли в восемь раз.

«В столь непростое время нам как никогда хочется немного отвлечься от постоянного потока негатива, погрузиться в какой-то другой мир, где можно гулять в парках, держаться за руки и встречаться с друзьями вживую, а не в мессенджерах. Кино в этом смысле дарит зрителям тот опыт, те эмоции, которые сейчас им недоступны, снимает стресс и поднимает настроение. Примечательно, что активный рост просмотров произошел у нас не только на платформе Smart TV, как это обычно происходит в период новогодних каникул, но и на Web. Таким образом, за время самоизоляции прирост смотрения на Smart TV составил 35%, на Web – на 30% по сравнению с 2019 годом. Мы очень рады, что наши пользователи проводят этот карантин вместе с нами и будем продолжать работать, решать их технические задачи для того, чтобы кинодосуг дома был максимально комфортным», – говорит коммерческий директор tvzavr Варвара Давыдова.

Самым топовым фильмом в прошлом месяце стала лента «Заражение», которую современные кинокритики называют пророческой. По данным аналитиков tvzavr, именно на нее приходится почти 19% от всех мартовских продаж. Больше всего онлайн-зрителей посмотрели фильм в воскресенье 29 марта в период между 18:00 и 24:00.

Если говорить о покупках в целом, то наибольшее их количество было совершено пользователями tvzavr также в воскресенье – 29 марта – т.е. на следующий день после старта нерабочей недели, которой была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля.

Топ-10 фильм по продажам за март

Заражение Джуманджи: Новый уровень Холодное сердце 2 Джокер Бладшот Маленькие женщины Лед Малефисента: Владычица тьмы Звездные войны: Скайуокер. Восход Король Лев

«Столь активный рост продаж за март говорит, в первую очередь, о том, что наши граждане действительно соблюдают введенный правительством режим самоизоляции и большую часть времени проводят дома. Ввиду ужесточения карантина и его продления до 30 апреля, полагаю, что выручка от платной модели онлайн-кинотеатров, и tvzavr в частности, вырастет еще больше даже с по сравнению с уже рекордным мартом, поскольку из-за закрытия кинотеатров многие мейджеры сократили цифровые окна и пустили свои картины в онлайн-прокат сильно раньше, чем планировали. Какой это будет рост – пока сказать сложно, но думаю, что не менее, чем еще в 2 раза», — говорит директор по маркетингу tvzavr Даниил Саверский.