Незаконную рубку леса остановили в Тверской области

В Тверской области в Торопецком районе удалось остановить незаконную рубку леса. Представители трех организаций, согласовав между собой необходимость вырубки, наняли индивидуального предпринимателя для проведения работ. Однако необходимые для этого документы ему предоставлены не были.

Как поясняют «Тверские ведомости», работы должны были проходить вдоль полосы отвода железнодорожных путей на территории Торопецкого и Западнодвинского районов. Патрульная служба приостановила деятельность. 53-летний предприниматель попытался дать взятку полицейским.

Теперь он понесет уголовное наказание за эти 30 тыс. рублей. Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по статье «Дача взятки». Материалы дела направлены в суд.