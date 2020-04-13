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В Кремле назвали истеричными заявления о возможном возвращении 1990-х

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Правоохранительные органы фиксируют рост преступности на фоне ситуации с коронавирусом, но это отдельные случаи. Истерике по этому поводу поддаваться не нужно. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Очень важно призвать всех не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует нашего повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.

После этого журналисты задали уточняющий вопрос, не идет ли в настоящее время речи о возвращении 1990-х. Песков ответил, что «у страха глаза велики», поэтому истеричным проявлениям поддаваться не нужно.

Ранее, в понедельник, Песков рассказал о поддержке россиян в условиях падения доходов из-за COVID-19. Власти разрабатывают планы по поддержке граждан и тех, у кого есть дети, а также малого и среднего бизнеса, с приоритетом для тех, кто сохранил рабочие места, сказал представитель Кремля.

Отмечается, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля – начало мая. Снятие карантинных мер в Московском и Ленинградском регионах должно произойти с середины июня. В других субъектах это может произойти на месяц раньше.

По данным на 13 апреля, в 82 регионах России зарегистрировано 18 328 случаев COVID-19. Наибольший прирост заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 1355, 495 и 121 человек соответственно.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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