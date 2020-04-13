Минфин РФ уведомил Люксембург и Мальту об изменениях в соглашении о двойном налогообложении

Минфин России уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 13 апреля.

«Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Ранее соответствующее уведомление также было направлено в министерство финансов Кипра», — рассказали в ведомстве.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством.

25 марта президент России Владимир Путин в своем телеобращении поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. При этом он подчеркнул, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

По словам главы государства, две трети таких средств, которые являются доходом конкретных физических лиц, облагаются реальной ставкой налога в 2%. «Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», — пояснил Путин.