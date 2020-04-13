Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Уилана на 20 апреля

Мосгорсуд перенес рассмотрение дела гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на 20 апреля. Об этом 13 апреля сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Сегодня началось слушание по существу, было зачитано обвинительное заключение, мы попросили суд перенести рассмотрение дела в связи с эпидемией коронавируса, и суд согласился с нашими доводами», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, в понедельник, Салливан заявил, что его не пустили на заседание суда по делу Уилана.

В Мосгорсуде в ответ на это заявили, что Салливана не пустили на заседание суда из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности дела Уилана.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана.