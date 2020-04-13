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Шесть случаев возгораний травы зафиксировано на Кубани за сутки

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На территории Краснодарского края за последние сутки зафиксировано шесть возгораний сухой травы. В регионе действует повышенный класс пожарной опасности.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, общая площадь возгораний сухой растительности составила 700 кв. м. Всего с начала года в крае отмечено 384 таких пожара, пишут «Кубанские новости».

Кроме того, один пожар был зарегистрирован на землях лесного фонда. С начала года таких возгораний зафиксировано 77.

В лесах края установлен IV класс пожарной опасности. В 42 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, о 24 из них сообщалось 11 марта. В региональном управлении МЧС работает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров. На территории Туапсинского района введен режим ЧС. Горению способствует сильный ветер.

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