Мощный торнадо обрушился на юг США

Мощный торнадо и ураган обрушились на юг США. В штате Миссисипи есть погибшие. По предварительным данным жертвами непогоды стали шесть человек. По мнению экспертов, эти данные скорее всего не окончательные. Очевидцы засняли торнадо и последействия. На кадрах из социальных сетей видны сильные разрушения: вырванные с корнем деревья, практически уничтоженные здания, перевёрнутые автомобили. В соседнем штате Луизиана ураган повредил около 300 жилых домов. Нарушено электроснабжение: без света