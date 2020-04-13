В Кремле рассказали о поддержке россиян в условиях падения доходов из-за COVID-19

Предсказанное ВЭБ РФ падение доходов россиян в этом году очевидно, сейчас действительно непростое время. При этом в России активно разрабатываются планы по поддержке граждан. Об этом заявил журналистам, в понедельник, 13 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с соответствующими оценками экспертов.

Накануне СМИ со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ России сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 17,5% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть.

Песков отметил, что связь между снижением доходов населения, мерами по сдерживанию распространения коронавируса и обвалом нефтяных цен «не прямая». «В связи с торможением экономической жизни ухудшается положение граждан. Разрабатываются планы по поддержке граждан и тех, у кого есть дети, а также малого и среднего бизнеса, с приоритетом для тех, кто сохранил рабочие места. Все цифры, все мнения принимаются во внимание правительством, анализируются», — пояснил он.

В обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» ВЭБа также говорится, что реальные располагаемые доходы жителей России в текущем году могут снизиться на рекордные с 2014 года 6,5%.

Эксперты также предсказали спад отечественной экономики во II квартале до 18%.

Отмечается, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля – начало мая. Снятие карантинных мер в Московском и Ленинградском регионах должно произойти с середины июня. В других субъектах это может произойти на месяц раньше.

По данным на 13 апреля в 82 регионах России зарегистрировано 18 328 случаев COVID-19. Наибольший прирост заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 1355, 495 и 121 человек соответственно.

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