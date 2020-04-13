Одиноких пожилых людей в Коми обеспечат свежими овощами

В Коми пожилых людей ждет дополнительная социальная помощь. Ее инициировали тепличный комплекс «Сосногорский» и региональный минсельхоз. Одиноким пенсионерам старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции из-за распространения коронавируса, будут доставлять бесплатные свежие овощи.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на гендиректора тепличного комплекса Евгения Фатеева, в социальные центры Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Сосногорска и Княжпогостского района каждую неделю будут привозить томаты и огурцы. Далее волонтеры организуют адресную доставку нуждающимся.

Тепличный комплекс «Сосногорский» каждую неделю собирает 240 т овощей: 90 т томатов и 150 т огурцов. В апреле на предприятии ожидают повышение объема продукции благодаря увеличению светового дня. Комплекс продолжает работать бесперебойно семь дней в неделю, несмотря на пандемию коронавируса.