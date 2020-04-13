В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Медицинская маска повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, если является единственной мерой защиты. Такое мнение в воскресенье, 12 апреля, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

Использование маски меняет поведение людей, так как они думают, что обезопасили себя. Однако соблюдать дистанцию и мыть руки не менее важно, подчеркнула она. Прикасаться к лицу можно только чистыми руками или чистыми салфетками, сообщает телеканал «Звезда».

«Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — сказала представитель ВОЗ.

По словам Вуйнович, если здоровый человек не находится в одном помещении с заболевшим, маска ему не нужна, а если человек находится в толпе, то она поможет ему не заразиться, передает НСН.

Однако дистанция гораздо лучше защищает от заражения, подчеркнула она.

Также представитель ВОЗ обратила внимание на то, что масок не хватает, и подчеркнула, что они должны быть у каждого врача, передает RT.

Ранее Минздрав заявил, что маска не обязательно должна быть медицинской, ее можно сделать и самому. Главы ведомства Михаил Мурашко отметил, что главное, чтобы маска не давала вирусу проникнуть в организм воздушно-капельным путем.

Всего в России выявили 18 328 случаев заболевания COVID-19. За сутки их число выросло на 2558. Скончались 148 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.