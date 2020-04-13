Школу с дошкольным отделением откроют в Тюмени

В Тюмени планируют построить новую школу, в которой будет организовано дошкольное отделение. Оно будет рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет.

Учебное учреждение разместится на улице Белинского. Планируется, что школа будет работать в одну смену. Численность школы составит от 1 до 1,2 тыс. учебных мест. Дошкольное отделение будет включать 300 мест, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на «Вслух.ру».

Подрядчик должен предусмотреть наличие на территории площадок для хоккея, мини-футбола, волейбола, баскетбола, а также полосы препятствий и дорожки для прыжков в длину. Отдельно должна быть подготовлена игровая площадка для дошколят.

Заявки на составление проекта принимаются до 13 мая. Максимальная стоимость контракта составляет 1,89 млн рублей.