В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

В России за минувшие сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Десять человек умерли в Москве, три — в Нижегородской области, два — в Чечне, по одному человеку скончались в Московской и Мурманской областях .а также в Северной Осетии. В общей сложности число летальных исходов выросло до 148, 1470 человек выздоровели.

Ранее в понедельник стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 2558. Таким образом, всего в стране диагностировано 18 328 случаев заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.

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