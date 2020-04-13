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Производство в Омской области закрыли на карантин из-за паразита

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В Омской области введен карантин на крупном производстве молочного скота в связи с выявлением пастереллеза. Заболевание, вызванное паразитами, может передаваться человеку.

Признаки заболевания были выявлены у молодняка крупного рогатого скота. Ограничительные меры введены в посещениях для содержания скота в 800 м от села Привального в Азовском немецком национальном районе. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Во время карантина вывозить можно только здоровых животных на мясокомбинат. Также запрещено ввозить на территорию предприятия животных, восприимчивых к пастереллезу, проводить вакцинацию и поить животных из открытых водоемов.

Карантин установлен до 30 апреля.

Возбудителем пастереллеза является паразит. Заболевание проявляется лихорадкой, интоксикацией, артритом, воспалениями кожи. Болезнь опасна для человека.

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