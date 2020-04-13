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В ГИБДД приостановили прием экзаменов на права из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на водительские права из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», — приводит ТАСС слова Понарьина.

Он отметил, что окончательные сроки приостановки не определены. Все будет зависеть, по его словам, стабилизации ситуации в регионах.

Кроме того, ГИБДД из-за коронавируса стала обменивать водительские удостоверения и регистрировать автомобили в особом порядке. Также Госавтоинспекция начала выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений на фоне пандемии коронавируса.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусом, 148 пациентов скончались, 1470 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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