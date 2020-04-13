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Топиарные фигуры и светящиеся инсталляции установят во Владивостоке

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Во Владивостоке появятся топиарные фигуры, инсталляции и яркие клумбы. Концепция озеленения разработана к 160-летию города.

Как сообщает городская администрация, сейчас специалисты готовятся высаживать многолетние и однолетние декоративные растения. На городских клумбах появятся сальвия, виола, бегонии, ирезине, калибрахоа, цинерария, колеус и другие цветы, пишет РИА «Восток-Медиа».

В разных районах установят зеленые скульптуры — топиарии. Фигуры будут выполнены в форме джентльмена, дамы с зонтом, домика хоббита, мальчика с книгой и других.

По данным специалистов горуправления дорог и благоустройства, власти уже объявили аукционы на поставку фигур. Мэрия также ищет подрядчиков для изготовления световой надписи «Владивосток», инсталляции «Светящийся шар» и малой архитектурной формы «Паруса».

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