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Российские нефтяники оформили более 1,3 млн тонн нефти для Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские нефтяные компании оформили 1,33 тонн нефти на поставку в апреле на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

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«На данный момент оформлено 1 млн 332 тыс. тонн нефти на оба завода Белоруссии. Заявки продолжают поступать», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 3 апреля, стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья на апрель по цене $4 за баррель.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

В начале марта Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть».

21 марта белорусский лидер заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.

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