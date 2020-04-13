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Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% с начала самоизоляции

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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С начала режима самоизоляции спрос на аренду жилья в Москве снизился на 20%. К такому выводу пришли специалисты департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» 13 апреля.

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«Арендаторы на московском рынке жилья проявляют активность даже в условиях карантина: за две недели самоизоляции поступление заявок не прекратилось, но их количество стало меньше на 20%», — говорится в сообщении.

Спрос на городскую аренду формируется за счет граждан стран бывшего СССР (2/3), а также граждан из российских регионов, проживающих в столице (1/3). Однако также фиксируются единичные запросы от москвичей, желающих снять квартиру на период карантина.

Собственники, в свою очередь, готовы уменьшить стоимость найма на ближайший период, как правило — на 10-20%.

Также специалисты заявили о снижении активности арендодателей, большинство из которых соблюдают предписания властей и минимизируют контакты

В конце марта в беседе в «Известиями» участники рынка недвижимости спрогнозировали падение стоимости арендного жилья к середине мая. Причиной тому станет кризис, вызванный пандемией коронавируса. Предположительно, в Москве и Санкт-Петербурге цены снизятся до 30%, в крупных российских городах — на 10–15%, в малых — на 5%.

В то же время, спрос на аренду загородных домов достиг рекордных показателей, увеличившись в марте на 30–60%. Такое повышение вызвало рост цен на 32%.

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