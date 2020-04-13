Глава Marvel подарил фанатам надежду на продолжение «Мстителей»

Глава Marvel Studios Кевин Файги подарил поклонникам франшизы «Мстители» надежду на продолжение. На своей странице в Twitter 7 апреля он опубликовал неоднозначную запись.

A nice reminder of what we were all doing together almost exactly 1 year ago. A nice reminder of what we will all be doing together someday again. #AvengersEndgame https://t.co/l8Tm8Kj2DC — Kevin Feige (@Kevfeige) April 7, 2020

Файги сделал репост записи одного из пользователей микроблога, выложившего видео с восторженной реакцией зрителей на эпизод ленты «Мстители: Финал», которая стала самой кассовой в истории кинематографа. Речь идет о моменте, когда Капитан Америка поднимает молот Тора во время битвы с Таносом.

«Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займемся», — сделал комментарий к репосту глава Marvel Studios в своем Twitter впервые с ноября 2018 года, пишет НСН.

13 апреля «Федеральное агентство новостей» сообщило, что создатели «Мстителей: Финал» рассказали о спрятанных в фильме пасхалках.

Публикация вызвала бурную реакцию как фанатов франшизы, так и СМИ. Интернет-портал We Got This Covered отметил, что, несмотря на то, что фильм «Мстители: Финал» ознаменовал завершение и третьей фазы кинематографической вселенной Marvel, и всей «Саги Бесконечности», в Marvel никогда не исключали возможного продолжения в будущем. Таким образом, последний твит Файги можно трактовать как подтверждение того, что «Мстители 5» рано или поздно выйдут на экраны, пишет RT.

Последняя часть «Саги Бесконечности» — «Мстители: Финал» — вышла в апреле 2019 года. В ноябре прошлого года в Сети опубликовали удаленную сцену из финальной части франшизы. В кадре Тони Старк (Железный человек) после своей смерти оказывается в промежуточном мире, где встречает свою повзрослевшую дочь.