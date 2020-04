Глава Marvel подарил фанатам надежду на продолжение «Мстителей»

Глава Marvel Studios Кевин Файги подарил поклонникам франшизы «Мстители» надежду на продолжение. На своей странице в Twitter 7 апреля он опубликовал неоднозначную запись.

A nice reminder of what we were all doing together almost exactly 1 year ago. A nice reminder of what we will all be doing together someday again. #AvengersEndgame https://t.co/l8Tm8Kj2DC