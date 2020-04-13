Прямой эфир

Глава Marvel подарил фанатам надежду на продолжение «Мстителей»

0
Фото: WDSSPR\Marvel Studios Inc.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Marvel Studios Кевин Файги подарил поклонникам франшизы «Мстители» надежду на продолжение. На своей странице в Twitter 7 апреля он опубликовал неоднозначную запись.

Файги сделал репост записи одного из пользователей микроблога, выложившего видео с восторженной реакцией зрителей на эпизод ленты «Мстители: Финал», которая стала самой кассовой в истории кинематографа. Речь идет о моменте, когда Капитан Америка поднимает молот Тора во время битвы с Таносом.

«Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займемся», — сделал комментарий к репосту глава Marvel Studios в своем Twitter впервые с ноября 2018 года, пишет НСН.

13 апреля «Федеральное агентство новостей» сообщило, что создатели «Мстителей: Финал» рассказали о спрятанных в фильме пасхалках.

Публикация вызвала бурную реакцию как фанатов франшизы, так и СМИ. Интернет-портал We Got This Covered отметил, что, несмотря на то, что фильм «Мстители: Финал» ознаменовал завершение и третьей фазы кинематографической вселенной Marvel, и всей «Саги Бесконечности», в Marvel никогда не исключали возможного продолжения в будущем. Таким образом, последний твит Файги можно трактовать как подтверждение того, что «Мстители 5» рано или поздно выйдут на экраны, пишет RT.

Последняя часть «Саги Бесконечности» — «Мстители: Финал» — вышла в апреле 2019 года. В ноябре прошлого года в Сети опубликовали удаленную сцену из финальной части франшизы. В кадре Тони Старк (Железный человек) после своей смерти оказывается в промежуточном мире, где встречает свою повзрослевшую дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям фильма «Мстители: Финал»
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020