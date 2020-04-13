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Коммунальщикам Якутска поручили усилить работу

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Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила коммунальным службам усилить работы по освобождению улиц города от талой воды. Об этом она заявила на планерном совещании в окружной администрации.

«Необходимо более рационально подходить к распределению имеющейся в наличии у города техники, в частности фекальных машин. Не дело, когда в подтопленных домах, где люди ходят в резиновых сапогах по дому и ждут помощи, управы качают насосами в час по чайной ложке», — цитирует главу города ИА SakhaNews.

Сардана Авксентьева отметила, что нужно привлекать ассенизаторские машины частных предпринимателей. Средства на эти цели в бюджете есть.

По словам начальника МУП «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаала Егинова, за выходные было откачано 14 тыс. кубометров воды. В работу запущены 16 из 44 насосов ливневой канализации. Глава города в ответ на это поручила ускорить работы и задействовать ассенизаторскую технику в заниженных точках, которых в Якутске насчитывается 34.

Также Авксентьева заметила, что этой зимой снега выпало «критически много», осадки превышали месячную норму в два-три раза. Если в прошлую зиму на полигон было вывезено 400 тыс. кубометров снега, то в этом году показатель достиг почти 500 тыс. кубов. В связи с этим, заявила чиновник, коммунальщики должны были заранее планировать привлечение техники и финансирование, чтобы не допустить подтопление такого количества жилых домов.

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