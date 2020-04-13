Прямой эфир
Сюжет:

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

0
Фото: Global Look Press/Christian Ohde/imagebroker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 13 апреля, на лондонской бирже ICE.

Налетай, подорожает: на рынках появился спрос на рисковые активы
Бенефициарами выступают рубль и российские бумаги

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов. На бирже NYMEX стоимость майского фьючерса нефти WTI к 11:37 (мск) составила $22,25 за баррель.

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Позже стали известны и дальнейшие планы сокращения: в июле–декабре 2020 года будет 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн б/c до конца апреля 2022 года.

В начале марта страны – участницы ОПЕК+ не смогли договориться о мировых объемах нефтедобычи. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, курс рубля резко снизился в отношении евро и доллара, акции российских компаний значительно потеряли в цене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли
Новак оценил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020