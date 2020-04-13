Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 13 апреля, на лондонской бирже ICE.

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов. На бирже NYMEX стоимость майского фьючерса нефти WTI к 11:37 (мск) составила $22,25 за баррель.

Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Позже стали известны и дальнейшие планы сокращения: в июле–декабре 2020 года будет 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн б/c до конца апреля 2022 года.

В начале марта страны – участницы ОПЕК+ не смогли договориться о мировых объемах нефтедобычи. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, курс рубля резко снизился в отношении евро и доллара, акции российских компаний значительно потеряли в цене.