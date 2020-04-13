Открытие дачного сезона перенесли на 1 мая в Ульяновской области

В Ульяновской области из-за распространения коронавируса откладывается начало дачного сезона. Он стартует 1 мая вместо 15 апреля.

По данным областных властей, в регионе насчитывается порядка 500 тыс. дачников, которые возделывают больше 160 тыс. участков. Губернатор Сергей Морозов сообщил, что в регионе не будут полностью отказываться от дачного сезона. Однако из-за того, что до 30 апреля действуют различные ограничительные меры, до 1 мая дачников просят воздержаться от посещения садов. Об этом пишет 1ul.ru.

В 2019 году садоводы произвели около 8 тыс. т картофеля, более 1,5 т лука и чеснока. В 2020 году власти намерены построить водопроводы к садовым товариществам общей протяженностью более 40 км. Также будет построено три водонапорные башни и четыре насосные станции.

В течение сезона в Старомайнском, Цильнинском, Чердаклинском, Ульяновском и Теренгульском районах будет работать 21 садовый маршрут. В составлении расписания принимали участие председатели садовых товариществ. В выходные и праздничные дни на линию выйдут по 60 автобусов, в будни — до 35 автобусов.