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13 апреля в Москве станет самым теплым днем недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и области понедельник, 13 апреля, станет самым теплым днем недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, с юго-западными и южными ветрами температура воздуха в столичном регионе повысится до +12–17 градусов, осадков не ожидается. В ночь на вторник тоже будет теплая погода, местами пройдет небольшой дождь, в столице ожидается +7–9 градусов, по области — +4–9 тепла.

Днем 14 апреля на западе Подмосковья похолодает, пишет «Москва 24». Ожидается дождь, на западе области местами с мокрым снегом. Максимальная температура в Москве составит +10–12, в Подмосковье — +7–12 градусов. Ветер будет юго-западный, южный, 5–10 м/с, местами может усиливаться в порывах до 17 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре. По прогнозам специалистов, местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. Предупреждение будет действовать в Москве 13 апреля с 12:00 до 19:00, в области — с 10:00 до 19:00.

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