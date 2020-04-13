Порядка 5 млн рублей направят в Карелии на маски для медиков

В Карелии дополнительно направят 5 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У московских и петербургских компаний власти республики уже купили 3,4 тыс. защитных костюмов. В ближайшее время в регион привезут в общей сложности 2 тыс. респираторов и 500 защитных очков.

Как рассказали ИА «Карелinform» в пресс-службе республиканского правительства, сейчас в Карелии производят 60 тыс. масок в сутки. Из них 50 тыс. шьют в колониях по соглашению с УФСИН, еще 10 тыс. — в ателье. По федеральной квоте поступила партия из 64 тыс. масок. Следующая партия, почти 200 тыс. штук, должна прийти в Карелии через неделю.

10 апреля сообщалось, что власти Карелии не исключают введения контроля автомобилей на границах региона. По словам главы республики Артура Парфенчикова, полностью закрыть территорию нельзя, поскольку это противоречит Конституции РФ, но можно установить посты на федеральных трассах.

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