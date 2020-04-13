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Известный британский математик скончался от коронавируса

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Фото: commons.wikimedia.org
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Британский математик Джон Конвей скончался от коронавируса на 83-м году жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил в Twitter его коллега Сэм Вон.

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«С сожалением подтверждаю смерть моего коллеги Джона Конвея. Несравненный математик, приятный человек и отличный собеседник за чашкой кофе», — написал Вон.

Он отметил, что уход Конвея был внезапным, так как лихорадка у математика началась только в среду утром.

Конвей родился в Ливерпуле в 1937 году. Он окончил Кембриджский университет. Почти 35 лет проработал в Принстонском университете в США. Он известен как создатель игры «Жизнь». Кроме того, с соавторами он заложил основы комбинаторной теории игр и открыл сюрреальные числа.

На минувшей неделе известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке. В конце марта, в той же клинике, умерла его жена Арпик Асратян, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, 114,3 тыс. человек скончались, 428,3 тыс. пациентов выздоровели.

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