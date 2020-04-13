В Москве откроют мемориальную доску летчику-космонавту Рукавишникову

Мемориальную доску летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову установят в Москве в 2021 году. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Доску разместят в районе Останкинский на Хованской улице, дом 3. Соответствующее решение приняли на заседании Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. В пресс-службе отметили, что в 2020 году для этих целей департамент культурного наследия организует конкурсные мероприятия по выполнению работ по художественному проектированию, изготовлению и установлению мемориальной доски.

Кандидатуру Рукавишникова утвердили совместно с клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Николай Рукавишников был первым космическим инженером-испытателем, председателем Федерации космонавтики СССР и впоследствии ее президентом. Он удостоился двух медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, трех орденов Ленина и других наград, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 марта сообщалось, что мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли в Академии музыки имени Гнесиных в Москве. В церемонии открытия участвовали депутаты нижней палаты парламента. Кобзон возглавлял думский комитет по культуре на протяжении шести созывов, с 2003 по 2011 год.