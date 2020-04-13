Прямой эфир

В Москве откроют мемориальную доску летчику-космонавту Рукавишникову

0
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мемориальную доску летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову установят в Москве в 2021 году. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Доску разместят в районе Останкинский на Хованской улице, дом 3. Соответствующее решение приняли на заседании Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. В пресс-службе отметили, что в 2020 году для этих целей департамент культурного наследия организует конкурсные мероприятия по выполнению работ по художественному проектированию, изготовлению и установлению мемориальной доски.

Кандидатуру Рукавишникова утвердили совместно с клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Николай Рукавишников был первым космическим инженером-испытателем, председателем Федерации космонавтики СССР и впоследствии ее президентом. Он удостоился двух медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, трех орденов Ленина и других наград, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 марта сообщалось, что мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли в Академии музыки имени Гнесиных в Москве. В церемонии открытия участвовали депутаты нижней палаты парламента. Кобзон возглавлял думский комитет по культуре на протяжении шести созывов, с 2003 по 2011 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску академику Алферову
Памятник артисту Михаилу Ульянову установят в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020