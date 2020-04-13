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Телеведущая Елена Летучая сломала ребро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущая Елена Летучая получила травму во время подготовки к съемкам программы «Танцы со звездами» и выбыла из соревнований. Об этом 12 апреля сообщается на сайте проекта.

У Летучей врачи диагностировали перелом десятого ребра. Сначала ведущая приняла перелом за обычный ушиб, поэтому продолжила работу в проекте, принимая обезболивающие препараты во время подготовки румбы.

Позднее врачи запретили ей участвовать в проекте из-за полученной травмы, отмечает «Федеральное агентство новостей». Члены жюри были огорчены, но поддержали участницу шоу. Жюри предложило паре выступить в шоу позднее со специальным номером, когда врач разрешит ведущей продолжать тренировки, пишет сайт kp.ru.

Партнёром Елены Летучей в шоу стал 25-летний американский танцор Влад Квартин, который специально прилетел в Россию для участия в шоу «Танцы со звёздами».

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