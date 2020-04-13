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Новосибирские элеваторы готовы отправлять зерно на экспорт

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В Новосибирской области стабилизировать ситуация с запасами гречневой крупы. Это удалось за счет водопроизводственных мощностей.

Так, на круглосуточную работу перевели элеваторный комплекс в Безменово. Это единственное в области предприятие, которое специализируется на выпуске гречки. Свою работу комплекс возобновил в пик «гречневого бума» в марте этого года.

Сейчас запасы восстановлены, на складах есть около 500 т, которых хватит на 46 дней. Сырья достаточно на четыре месяца безостановочной работы комплекса.

По словам директора комплекса «Безменовский» Александра Дембровского, которые приводит vn.ru, подписаны контракты на тот объем, который будет переработан до конца июня, завод работает на полную мощность.

Также в регионе удалось восстановить запасы риса, овсяной крупы, перловки. Есть возможность сформировать из излишков партии для поставок в Германию и США.

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