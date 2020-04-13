Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Хакасии

Военнослужащий погиб после падения с высоты в одной из воинских частей Абакана. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая — падения с высоты при проведении хозяйственных работ. Пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», — цитирует ТАСС заявление.

В пресс-службе отметили, что командование ЦВО и правоохранительные органы ведут проверку по факту данного инцидента.

В конце декабря прошлого года военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.

В том же месяце СМИ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщали, что в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный погиб военнослужащий.