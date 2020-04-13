Река Пивоварка в Барнауле покрылась слоем из бутылок

В Барнауле река Пивоварка покрылась слоем из бутылок и мусора. На это пожаловались местные жители. Соответствующее видео появилось в одном из городских пабликов.

Авторы ролика утверждают, что такое происходит каждый год. «Останки жизнедеятельности высокоразвитой цивилизации», - цитирует altapress.ru один из комментариев.

В 2019 году река Пивоварка была загрязнена мазутом. А из-за постоянного белого налета на поверхности реки прокуратура возбудила уголовное дело.